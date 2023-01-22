القبض على نائب وزير أوكراني بتهمة الرشوة

المصدر: د ب ا

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ألقي القبض على نائب وزير في أوكرانيا لحصوله على رشوة من ستة ارقام، بحسب تقارير إعلامية.

وأجرى المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد عملية تفتيش لمنزل نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، واحتجزه، حسبما ذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا عبر الإنترنت يوم السبت.

وأقالت الوزارة المسؤول الكبير بعد انتشار نبأ اعتقاله.

ويتهم لوسينسكي بتلقي رشوة قدرها 400 ألف يورو (435 ألف دولار) لشراء مولدات كهربائية.

يشار إلى أن التحقيق مستمر منذ سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إنها تدعم التحقيقات بالكامل.

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