كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين يعتزم الاستقالة من منصبه

المصدر: أ ب

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، يستعد لتقديم استقالته في الأسابيع المقبلة.

يأتي رحيل كلاين المتوقع بعد فترة ليست طويلة من أداء البيت الأبيض والديمقراطيين بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات نوفمبر، بدعم من سلسلة من الإنجازات التشريعية الرئيسية.

وتعد فترة ولايته ككبير لموظفي البيت الأبيض هي الأطول بالنسبة لرئيس ديمقراطي في العصر الحديث.

ولم يرد البيت الأبيض على مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على رحيل كلاين المتوقع.

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