مصرع شخصين جراء انهيارات جليدية في النمسا

المصدر: وام

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لقي شخصان مصرعهما في ولايتي "النمسا السفلى" و “كارنتن” جراء حدوث انهيارات جليدية وذلك في أعقاب تساقط الثلوج بكثافة على أجزاء واسعة من النمسا وغطت أجزاء كبيرة من البلاد.

فقد سقطت الثلوج بكثافة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتراجعت درجات حرارة دون الصفر مع هبوب رياح سريعة وقامت عناصر قوات الإنقاذ الجبلي في ولاية "كارنتن" بإنقاذ شاب، يبلغ من العمر 22 عامًا، من تحت الثلوج، عقب حدوث انهيار جليدي، وقامت بإنعاشه لكنه توفي لاحقًا في المستشفى.

فيما وقعت اليوم العديد من حوادث المرور في ولاية "النمسا السفلى" بسبب تكدس الثلوج على الطرق ولقيت امرأة حتفها في حادث سيارة بمدينة "امشتيتن"، بعدما قام رجال الإطفاء بتحريرها من السيارة لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وفي ولاية "سالزبورغ" السياحية علق ثلاثة من هواة التزلج على الجليد على ارتفاع 230ر1 مترًا بسبب تراكم كميات الثلوج الكبيرة وخطورة التضاريس الجبلية شديدة الانحدار وقامت قوات الإنقاذ بإنقاذهم وإعادتهم إلى الوادي.

وتوقع مانفريد سباتزيير، كبير خبراء الأرصاد الجوية في النمسا بلوغ ذروة الطقس الشتوي السيئ اليوم الأحد، وتنبأ بسقوط كميات كبيرة من الثلوج على أنحاء البلاد .

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