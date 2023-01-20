مسلّح يقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في جورجيا ثم ينتحر

المصدر: أ ف ب

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قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.

ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.

وأُصيب خمسة أشخاص آخرين وأحدهم حالته حرجة، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية فختانغ غوميلوري "أتت وحدة من القوات الخاصة وطلبت منه الاستسلام. بالطبع، أطلق النار مرة أخرى".

وأشار إلى أن المشتبه به انتحر بإطلاق النار على رأسه عندما اقتحمت القوات الخاصة باب الشقة.

ولم تُعرف الدوافع وراء إطلاق النار حتى الساعة.

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