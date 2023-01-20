جهاز الأمن الفدرالي الروسي يتهم أمريكياً بالتجسس

المصدر: أ ب

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، أمس الخميس، أنه رفع قضية تجسس بحق أمريكي، لكنه لم يذكر اسم الشخص ولم يحدد ما إذا كان محتجزا.

وفي بيان مقتضب، قال الجهاز إن الأمريكي ”يشتبه في أنه كان يجمع معلومات استخباراتية حول مسائل بيولوجية موجهة ضد أمن الاتحاد الروسي".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، ”نحن على علم بهذه التقارير غير المؤكدة عن تحقيق يتعلق بمواطن أمريكي في روسيا”.

وأضاف "بشكل عام، لا يلتزم الاتحاد الروسي بتقديم إخطار في الوقت المناسب باحتجاز المواطنين الأمريكيين في روسيا. كما أن السلطات الروسية لا تبلغ السفارة بانتظام بالمحاكمات ولا الأحكام، ولا تنقل المواطنين الأمريكيين. نحن ندرس هذه المسألة وسنواصل متابعتها”.

ويحتمل أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن من 10 إلى 20 عاما.

جدير بالذكر أن الأمريكي بول ويلان، وهو مسؤول تنفيذي لأمن الشركات في ميشيغان، سجن في روسيا لمدة أربع سنوات بتهم تجسس قالت أسرته وحكومة الولايات المتحدة إنها لا أساس لها من الصحة.

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