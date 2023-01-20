قمة بين ماكرون وسانشيز لتوقيع «معاهدة صداقة»

المصدر: برشلونة - وكالات

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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، في برشلونة، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في قمة يأمل الطرفان أن تدفع العلاقة بينهما إلى أعلى مستوياتها.

واستقبل سانشيز ماكرون في المتحف الوطني للفنون بكاتالونيا لعقد اجتماع ثنائي قبل توقيع «معاهدة صداقة وتعاون» تنص على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين على صعيد الهجرة والدفاع والطاقة خصوصاً.

ويعتبر قصر الإليزيه أن المعاهدة الفرنسية الإسبانية الجديدة «بغاية الرمزية»، مشيراً إلى أنها «معاهدة تأتي لوضع إطار أو هيكلة علاقة وثيقة بالأساس في جميع المجالات».

وستكون هذه المعاهدة الثالثة من نوعها في أوروبا التي توقّعها فرنسا، بعد معاهدتين مع ألمانيا «معاهدة الإليزيه» في العام 1963 و«معاهدة إيكس-لا-شابيل» (معاهدة آخن) في العام 2019، ومعاهدة مع إيطاليا معروفة باسم «معاهدة كويرينالي» في العام 2021. وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» الإسبانية: «ما سنفعله في برشلونة مهم جداً، لأن الحياة اللغوية والثقافية والاقتصادية كانت متقدمة جداً على الهيكل السياسي، لدينا علاقة صداقة حقيقية مع بيدرو سانشيز. والآن، سنعمل وضع إطار لها».

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