الدنمارك تعتزم منح أوكرانيا 19 مدفع سيزر طلبتها من فرنسا

المصدر: أ ف ب

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قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع سيزر بعيدة المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وقال وزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن في بيان إن الحكومة، بدعم من البرلمان، "قررت أن تمنح كل قطع المدفعية الـ19 الفرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا"، وذلك في وقت أعلنت دول غربية عدة منح كييف اسلحة ثقيلة.

وأوضح الوزير "هذه هبة كبيرة ومهمة جدا".

وكانت الدنمارك طلبت 15 مدفعا من مجموعة "نيكستر" الفرنسية في 2017 ومن ثم أربعة إضافية في 2019 إلا أن عملية التسليم تأخرت ولم تحصل الدنمارك إلا على قطع قليلة حتى الآن.

وكانت فرنسا أعلنت في أكتوبر أنها تعمل على إرسال مدافع سيزر إضافية إلى أوكرانيا من ضمن الطلبية الدنماركية.

وأتى الاعلان الدنماركي الذي تتناقش كوبنهاغن بشأنه منذ أشهر مع كييف وباريس، في وقت تكثف الدول الغربية الاعلانات حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا من بينها المملكة المتحدة والسويد الأربعاء.

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