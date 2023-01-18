الناتو يحذر من حرب طويلة في أوكرانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ميرشا دان جيونا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" لكبار القادة العسكريين من أنحاء أوروبا اليوم "الأربعاء" إن روسيا تستعد لحرب ممتدة، ما يوجب أن يكون ناتو مستعدا "على المدى البعيد" وأن يدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.

أضاف، دان جيونا في تصريحات خلال افتتاح اجتماع القادة العسكريين، أنه يتعين على دول ناتو الاستثمار أكثر في الدفاع وتكثيف التصنيع العسكري وتسخير التقنيات الجديدة للاستعداد للحروب المستقبلية.

مع اقتراب مرور عام على اندلاع الحرب على أوكرانيا، من المتوقع أن يناقش قادة ناتو كيف يمكن للحلفاء التوسع في تقديم الأسلحة والتدريب والدعم لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، وكيف يمكنهم تعزيز دفاعاتهم الخاصة.

وقال جيوانا "ليس لدينا ما يشير إلى أن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تغيرت، مضيفا أن روسيا حشدت أكثر من 200 ألف جندي إضافي "لذلك يجب أن نكون مستعدين لجولة"معارك" طويلة.. سيكون عام 2023 عاما صعبا ويجب أن ندعم أوكرانيا، مهما استغرق الأمر".

كان الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، التقى رئيس هيئة الأاركان الأوكرانية الجنرال فاليري زالوغني في موقع لم يكشف عنه جنوب شرقي بولندا، قرب الحدود الأوكرانية.

من المتوقع أن ينقل ميلي مخاوف زالوغني للقادة العسكريين الآخرين خلال الاجتماع.

تم الترتيب للقاء ميلي مع زالوغني بسرعة عندما أصبح من الواضح أمس الأول الإثنين أن رئيس الأركان الأوكراني لن يكون قادرا على حضور جلسات الناتو بنفسه.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع عبر اتصال مرئي غداً الخميس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز