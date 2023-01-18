وزير دفاع ألمانيا الجديد تحت ضغط تسليح أوكرانيا

المصدر: (برلين - وكالات)

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عيَنت الحكومة الألمانية بوريس بيستوريوس وزيراً جديداً للدفاع، أمس، في وقت تتصاعد الضغوط على برلين من الحلفاء الغربيين للسماح لأوكرانيا باستخدام دبابات ألمانية الصنع في الحرب مع روسيا.

واستقالت كريستينه لامبريشت من منصب وزيرة الدفاع، الاثنين، في أعقاب عثرات عدة، قبل مؤتمر الجمعة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين حول الخطط الغربية، لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وكان بيستوريوس (62 عاماً)، الذي أكمل خدمته العسكرية في أوائل الثمانينيات، يشغل منصب وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى منذ عام 2013، وعمل مع القوات المسلحة بموجب منصبه، ووصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه صديق وسياسي جيد، وأثبت جدارة في الإدارة، وشارك في السياسات الأمنية لسنوات.

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