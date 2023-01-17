سيدة أوكرانيا الأولى تلقي كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي

المصدر: أ ب

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تلقي السيدة الأولى الأوكرانية خطابا دوليا نادرا مع بدء المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، التي هطلت عليها الثلوج، وذلك يوم الثلاثاء ضمن جهود الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحكومته للحصول على المزيد من الأسلحة للدفاع عن بلدهم أمام الحرب الروسية.

نشرت قوات أمنية وفرق وجرافات لإزالة الثلوج من الشوارع مع وصول السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا ومئات المسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات وأكاديميين ونشطاء من جميع أنحاء العالم إلى دافوس.

لم ينعقد منتدى دافوس السنوي في العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

يشارك الحضور في منتدى دافوس وسط صراعات عالمية، منها الحرب الروسية في أوكرانيا التي أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين، وأحدثت أزمة كبيرة في أسواق الغذاء والوقود في جميع أنحاء العالم.

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