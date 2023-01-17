8 مفقودين في انفجار ناقلة نفط في حوض سفن بتايلاند

المصدر: د ب ا

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فُقد ثمانية عاملين وتضررت عدة منازل إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط فارغة وانفجارها في حوض سفن على نهر ماي كلونج في منطقة موانج بوسط تايلاند اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن الناقلة، كانت تخضع للصيانة الدورية في حوض سفن رواميتر، وكانت بدون حمولة.

وسُمع دوى الانفجار على نطاق عدة كيلومترات، وأدى الانفجار لتهشم زجاج نوافذ عدة منازل.

وقالت إدارة البحرية إنه تم السيطرة على الحريق بعد ساعة من اندلاعه، مضيفة أن ثمانية عاملين مفقودون.

وتحقق الإدارة حاليا في الحادث.

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