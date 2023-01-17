البرد يقتل 20 شخصاً في أفغانستان

المصدر: دبي- البيان، عواصم -وكالات

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لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم نتيجة الصقيع الشديد في أفغانستان، والذي ألحق ضرراً بآلاف الهكتارات من المحاصيل، والثروة الحيوانية ومئات الصوبات الزراعية في ولايات أفغانية عدة، وتأثرت أمس مناطق واسعة في شمال غرب فرنسا بمنخفض «جيرار»، وسط ترقب لعاصفة «فيين» في الأيام القليلة المقبلة في الجنوب الغربي الفرنسي.

وينتمي العديد من الضحايا في أفغانستان إلى مجتمع رعاة الماشية، وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، أحمد حنزالا: إن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة أسفر عن نفوق نحو أربعة آلاف من رؤوس الماشية، ودخل عشرات الأشخاص المستشفيات في ولاية هرات غربي البلاد.

وأدت موجة البرد الجديدة إلى إغلاق نقاط الوصول إلى المناطق النائية، كما تضررت المحاصيل الشتوية بشدة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء.

منخفض

وتأثرت مناطق واسعة في شمال غرب فرنسا بالمنخفض الجوي «جيرار»، إذ تخطت سرعة الرياح المئة كيلو متر في الساعة، واقتُلعت أشجار، وأعلنت حالة التأهب في 14 مقاطعة، تشهد العديد منها انقطاعاً للتيار الكهربائي، واضطرابات في شبكات السكك الحديد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس» بأن درجة اليقظة بسبب «جيرار» عند المستوى «البرتقالي» في 14 مقاطعة، ما يشير إلى رياح قوية. ويتوقع وصول عاصفة أخرى سُمّيت «فيين» في الأيام القليلة المقبلة في الجنوب الغربي.

وتم وضع مقاطعتين في المرتفعات الوسطى في حالة تأهب «برتقالي» بسبب بدء تساقط الثلوج، ويتوقع تساقط أكبر في معظم المرتفعات. وفي تركيا، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية 7 مدن بالإنذار الأصفر، حيث تساقطت أمطار غزيرة في 7 محافظات، أمس، وفقاً لوسائل إعلام تركية.

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