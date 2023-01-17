سفينة قادمة من أوكرانيا تعطّل «البوسفور» مؤقتاً

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

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عُلّقت حركة المرور في مضيق البوسفور لفترة وجيزة أمس، بسبب عطل طرأ على سفينة شحن قادمة من أوكرانيا عن طريق البحر الأسود، وفق ما أفادت مصادر تركية متطابقة. وتنقل سفينة الشحن «ام كا كا 1» MKK1 المسجلة في بالاو، 13 ألف طن من الحمص بموجب اتفاق صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية المبرم برعاية الأمم المتحدة، بحسب مركز التنسيق المشترك المُشرف على تطبيق الاتفاق.

وغادرت السفينة ميناء يوجني الأوكراني متوجهةً إلى إسطنبول منذ نحو ثمانية أيام، وفق ما أفاد موقع «مارين ترافيك».

وأكدت السلطات في إسطنبول أن تعطل السفينة «ام كا كا 1» التي دخلت مضيق البوسفور في وقت مبكر من صباح أمس، أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين، في أحد أكثر الممرات البحرية استخداماً في العالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن زوارق جرّ في مضيق البوسفور تدخلت وتمكنت من مساعدة السفينة بعد ساعات قليلة.

ويشهد مضيق البوسفور حوادث مماثلة باستمرار، ويضطر خفر السواحل إلى تعليق حركة المرور، إذ بالكاد يبلغ عرضه في أضيق جزء منه 360 مترًا.

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