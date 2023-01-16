ارتفاع عدد ضحايا قصف مبنى سكني في أوكرانيا إلى 40 قتيلاً

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي في نهاية الأسبوع على مبنى سكني في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا إلى 40 قتيلاً، فيما لفت محللون غربيون إلى مؤشرات بأن الكرملين يعد لحرب مطولة في أوكرانيا بعد نحو 11 شهراً من القتال.

كان حوالي 1700 شخص يعيشون في المبنى متعدد الطوابق، وعملت فرق البحث والإنقاذ دون توقف منذ غارة السبت للعثور على الضحايا والناجين بين الأنقاض. وقالت الإدارة المحلية إن 39 شخصا أنقذوا حتى الآن ومازال 30 آخرين مفقودين، وذكرت السلطات أن 75 شخصاً على الأقل أصيبوا.

حصيلة القتلى حتى الآن تجعل الهجوم هو الأكثر دموية على مدنيين أوكرانيين منذ فترة ما قبل الصيف، وفقا لمشروع مراقبة جرائم الحرب في أوكرانيا الذي أطلقته الأسوشيتدبرس. وقال سكان إن البرج السكني لم يكن يضم أي منشآت عسكرية.

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