تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية قولها في بيان اليوم: إن "سفينة الشحن (إم كي كي -1) التي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة"، وقالت "تم توجيه قواربنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث".

وأكدت أنه "تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بشكل مؤقت".

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