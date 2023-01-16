بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تتبع «ديناميكية إيجابية»

المصدر: دبي، موسكو - البيان، وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا تتبع «ديناميكية إيجابية» وأن «كل شيء يسير وفق الخطط»، وذلك بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا، في ما قدمته موسكو على أنه انتصار، بينما تواصل كييف نفيه، في حين تشكو من ضربات روسية جديدة.

وقال بوتين في مقابلة مع القناة العامة الروسية بثت أمس «الديناميكية إيجابية وكل شيء يسير وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائجهم العسكرية». وأضاف بشأن الاقتصاد الروسي في ظل الحرب والعقوبات إن «الوضع في الاقتصاد مستقر، علاوة على ذلك، فهو أفضل بكثير مما توقع خصومنا، وحتى أفضل من توقعاتنا»، في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف: «أحد المؤشرات الرئيسية - البطالة - عند أدنى حد تاريخي. التضخم أقل مما كان متوقعاً، والأهم من ذلك، أنه يتجه نحو الانخفاض».

وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء كلام بوتين من مدرج مطار قرب الطائرة الرئاسية الروسية، رداً على سؤال صحافية من قناة «روسيا -1» حول «الأنباء من سوليدار» التي أعلن الجيش الروسي الجمعة الماضي الاستيلاء عليها. وبحسب موسكو، فإن السيطرة على سوليدار تشكل مرحلة مهمة لتطويق مدينة باخموت المجاورة التي تتقدم القوات الروسية للسيطرة عليها.

سلسلة عمليات

واستهدفت سلسلة عمليات قصف أول من أمس مدناً عدة ومواقع أوكرانية، لاسيما في دنبيرو. وقال المجلس البلدي في المدينة أمس، إن ما لا يقل عن 23 شخصاً بينهم فتاة تبلغ 15 عاماً، قتلوا و72 آخرون أصيبوا بجروح في القصف على مبنى. ولا يزال نحو 43 شخصاً في عداد المفقودين، وفق مجلس المدينة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الإنقاذ الأوكرانية على فيسبوك وتليغرام، عمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى خلال الليل. وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال 38 ناجياً من تحت الأنقاض.

وأكد الجيش الأوكراني أن المبنى استهدف بصاروخ «خ -22 »، مؤكداً أنه لا يملك دفاعات جوية تسمح بإسقاط صواريخ من هذا النوع. وقالت هيئة أركان الجيش إن الجيش الروسي «نفذ ثلاث ضربات جوية ونحو خمسين ضربة صاروخية» أول من أمس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت أول من أمس «ضربات صاروخية» على «نظام القيادة العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة مرتبطة به»، مؤكدة أنها حققت هدفها. وانقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد هجمات روسية جديدة على منشآت توليد الكهرباء، بحسب السلطات الأوكرانية.

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