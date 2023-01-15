CNN الاقتصادية تُطلق رسمياً منصتها العربية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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أعلنت شبكة CNN اليوم عن إطلاق CNN الاقتصادية، المنصة الرقمية المتخصصة، والتي تهدف أن تصبح المصدر الموثوق للأخبار والحقائق والتحليلات في مجالات الاقتصاد والأعمال للمتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. وتغطي المنصة الجديدة مجموعة كبيرة من القطاعات، والتي

تشمل الاستدامة والاقتصاد الأخضر والعملات المشفرة والتطوير العقاري والطاقة والتكنولوجيا وغيرها. ويمكن متابعة أخبار CNN الاقتصادية عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني CNNBusinessArabic.com وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتنطلق المنصة الجديدة تحت إدارة الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) وبالشراكة مع CNN العالمية التجارية، وتستفيد من المعرفة الواسعة بالمنطقة وفي المجال الرقمي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية وقدرات جمع الأخبار التي تمتلكها شبكة CNN. وتلتزم المنصة بمعايير التحرير لدى كل من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية وشبكة CNN، بما يضمن الدقة والنزاهة في نقل الخبر والاستفادة من خبرة مراسليها الواسعة في عالم الاقتصاد والأسواق العالمية.

ويتزامن إطلاق المنصة مع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي ينعقد تحت شعار التعاون في عالم منقسم. وتقدم المنصة في إطار برامج الأسبوع الأول سلسلةً متنوعة من تسعة أجزاء تتضمن مقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى إلى جانب برامج متخصصة ورسوم توضيحية تفاعلية تتناول أبرز المواضيع الدولية، بما في ذلك أزمة تغير المناخ وتبعاتها الواسعة، والغذاء والطاقة ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي والمستقبل الرقمي.

وتوفر غرفة الأخبار في CNN الاقتصادية الأخبار العاجلة حول الأسواق والقطاعات الرئيسة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فضلاً عن المحتوى الغني من خلال برامج الفيديو والبودكاست. وتركز المنصة على الخبراء في مجال الأعمال وتمنح الجمهور فرصة الوصول إلى محتوى متميز يقدم الأخبار بطريقة واضحة ومبسطة للجميع. وتقدم المنصة برامج يومية، مثل "سهم اليوم"؛ وبرامج أسبوعية، مثل "صُناع القرار" الذي يتضمن مقابلات حصرية مع قادة الأعمال ؛ وبرامج شهرية مثل "تكنو-اقتصاد" و" 10 اضعاف "، والتي تستكشف عالم الميتافيرس وقطاع الشركات الناشئة وغيرها.

يضم فريق CNN الاقتصادية نخبة من الصحفيين المتميزين الذين يتمتعون بخبرة واسعة بفضل عملهم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة رئيس التحرير ماهر شميطلي الذي يتميز بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الصحافة، وسيقوم بالإشراف على الخط التحريري العام للمنصة بما فيها الأخبار والتقارير والتحليلات، وسيستفيد الفريق التحريري من المحتوى والإمكانات الإعلامية الكبيرة التي توفرها شبكة CNN العالمية.

وقال ماهر شميطلي: "يشكل إطلاق المنصة لحظةً مفصلية بالنسبة لنا، ونلتزم بتقديم المحتوى عالي الجودة لإلهام وتمكين الجمهور الناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وعلى نحو يجعل CNN الاقتصادية منصتهم الإخبارية الموثوقة في مجال الاقتصاد والأعمال".

ومن جانبه قال فيل نيلسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في CNN العالمية التجارية: "يمثل إطلاق المنصة الجديدة خطوة مميزة تدعم محتوى مجال الأعمال والاقتصاد لدى شبكة CNN وتعزز إقبال الجمهور الناطق باللغة العربية من جميع أنحاء العالم على منصة CNN الاقتصادية. ونتمنى للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية النجاح في هذا المشروع، ونتطلع للعمل مع فريق المنصة لمنح الجمهور العربي طريقة جديدة في الوصول إلى الأخبار والمعلومات من خلال مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية".

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