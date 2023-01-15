بريطانيا ترسل مدافع ذاتية الدفع طراز «إيه إس90» إلى أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد)، أن المملكة المتحدة سترسل قريبا نحو 14 من دباباتها القتالية إلى جانب 30 من المدافع ذاتية الدفع إلى أوكرانيا.

وذكر المكتب في بيان، على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أن "سربا من 14 دبابة "تشالنجر2" سينقل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يتبعه نحو 30 من المدافع ذاتية الدفع طراز "إيه إس90" يتولى التعامل معها خمسة من المدفعيين.

ويعد إرسال دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا هو بداية لتغيير في نهج المملكة المتحدة بشأن دعم أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وسيذكر وزير الدفاع البريطاني المزيد من التفاصيل حول حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا في مجلس العموم غدا الاثنين.

وذكر البيان أن المملكة المتحدة ستبدأ في تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع في الأيام المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المملكة المتحدة تنفيذ سلسلة من الأنشطة "لتعبئة المزيد من العمل الدولي"، بحسب البيان.

وقال البيان إنه لذلك، يشجع رئيس الوزراء الحلفاء على نشر دعمهم المخطط لعام 2023 في أقرب وقت ممكن لتحقيق أقصى تأثير.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أكد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار الحكومة البريطانية إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

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