فيديو .. تحطم طائرة ركاب في نيبال على متنها 72 شخصاً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال اليوم الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران، مشيرا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".

تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة ييتي للطيران على متنها 72 شخصاً في #نيبال https://t.co/L5ebcKg5yH pic.twitter.com/MWlX8HWIs8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2023

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز