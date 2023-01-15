تركيا تدعو إلى مناطق «وقف إطلاق نار» في أوكرانيا

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

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أبدت تركيا استعدادها للدفع من أجل إقامة مناطق «وقف إطلاق نار محلي» في أوكرانيا في ظل تعذر التوصل إلى اتفاق سلام معمم حالياً بين كييف وموسكو. واعتبر مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالن أنه لا روسيا ولا أوكرانيا يمكنها «الانتصار في الحرب عسكرياً»، مبدياً ثقته بأنه «سيتحتم عليهما في نهاية المطاف التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة» من الطرفين.

وأضاف: «حالياً، لا أحد يريد وقف القتال، لكن علينا أن نواصل الدعوة إلى ذلك. ما لم نتمكن من إبرام اتفاق سلام معمّم، سنبحث عن التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق نار محلية محدودة، وخفض للتوترات المحلية».

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