حرب أوكرانيا.. وابل من الصواريخ على كييف

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صواريخ على مواقع متعددة في كييف ومناطق أخرى حسب مسؤولين أوكرانيين، في وقت انضمت بريطانيا وبولندا إلى دول غربية أخرى في تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة ثقيلة.

وتحدث صحافيون من وكالة فرانس برس عن دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت مواقع في العاصمة كييف. ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن وكالة «تاس» الروسية تصريحات أوكرانية حول القصف ودوي صفارات الإنذار في كييف.

وذكرت الوكالة الروسية في نهاية الخبر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية الحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم.

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على «البقاء في الملاجئ!».

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن بلاده أسقطت 21 من أصل 33 صاروخاً أطلقتها روسيا على أهداف في أنحاء البلاد. أضاف على تيليجرام أن أوكرانيا أسقطت 18 من أصل 28 صاروخ كروز وثلاثة من بين خمسة صواريخ جو - أرض موجهة.

دبابات ثقيلة

في السياق، أعلنت لندن أنها سترسل دبابات ثقيلة إلى كييف بناء على طلبها. واستجابة للنداءات العاجلة من أوكرانيا، أعلنت لندن عن إرسال دبابات ثقيلة من طراز «تشالنجر 2». وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقاً لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولم يحدد عدد هذه الدبابات، لكن المملكة المتحدة أصبحت بذلك أول دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من دبابات القتال لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

ويعتزم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إجراء محادثات بشأن تسليم دبابات قتالية من طراز «ليوبارد» لأوكرانيا خلال زيارته لبرلين. الأسبوع الماضي تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرعات «ا ام اكس-10» الفرنسية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن إرسال لندن دبابات ثقيلة لكييف لن يؤدي إلا إلى «تكثيف» المعارك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز