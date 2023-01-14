العثور على مزيد من الوثائق السرية بمنزل بايدن في ويلمنغتون

المصدر: أ ب

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أقر البيت الأبيض، اليوم السبت، بأن محامي الرئيس جو بايدن، عثروا على وثائق سرية أكثر مما كان معروفاً من قبل في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وقال محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر في بيان، إنه تم العثور على ما مجموعه 6 صفحات من الوثائق السرية أثناء البحث في مكتبة بايدن الخاصة.

كان البيت الأبيض قد قال سابقاً إنه تم العثور على صفحة واحدة فقط هناك.

يأتي الكشف الأخير، إضافة إلى اكتشاف وثائق عثر عليها في ديسمبر في مرآب بايدن، وفي نوفمبر بمقره السابق في "مركز بن بايدن" بواشنطن، عندما كان نائباً للرئيس.

وقال ساوبر في بيان، اليوم السبت، إن محامي بايدن الشخصيين، الذين ليس لديهم تصاريح أمنية، أوقفوا بحثهم بعد العثور على الصفحة الأولى مساء الأربعاء.

وعثر ساوبر على المواد المتبقية يوم الخميس، حيث كان يسهل استعادة وزارة العدل لها. وأشار أيضاً إلى أن مسؤولي الإدارة الذين كانوا معه "استولوا عليها على الفور".

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