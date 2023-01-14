كيشيدا وبايدن يؤكدان على تقوية الحلف والتعاون بين اليابان وأمريكا

المصدر: د ب ا

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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن على تقوية الحلف بين البلدين، مع الوضع في عين الاعتبار التوجهات الصينية الرامية إلى الهيمنة بشكل متزايد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم السبت أن كيشيدا أبلغ بايدن خلال اجتماعه به أمس الجمعة على مدى نحو ساعتين في البيت الأبيض، أن اليابان اجرت تحولا كبيرا في سياستها الأمنية.

وأوضح أن التغييرات التي أعلن عنها الشهر الماضي تضم زيادات كبيرة في الميزانية الدفاعية واكتساب القدرة على شن هجمات مضادة.

وأصدر كيشيدا وبايدن بعد القمة بيانا مشتركا أشارا فيه إلى أنشطة الصين وكوريا الشمالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب البيان، أعرب بايدن وكيشيدا عن معارضتهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة.

وأكد كيشيدا وبايدن مجددا على أهمية حفظ السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتشجيعهما للتسوية السلمية لقضايا المنطقة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الصينية توترا عقب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في شهر أغسطس الماضي، نظرا لأن الصين تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب تعديا على سيادتها.

يشار إلى أن طوكيو وبكين على خلاف بشأن جزر تقع في بحر الصين الشرقي.

ويُطلق على هذه الجزر سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان.

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