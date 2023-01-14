بايدن وكيشيدا يؤكدان متانة التحالف الأمريكي الياباني

المصدر: ا ف ب

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض "الجمعة"، وأشاد بقوة تحالف البلدين والدور المتزايد الذي تنوي اليابان القيام به في حماية الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال بايدن في المكتب البيضوي "أريد أن أكون واضححاً للغاية: الولايات المتحدة ملتزمة تماماً وبشكل حازم وكامل هذا التحالف والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان"، مرحبًا مرة أخرى "بالزيادة التاريخية" في الميزانية العسكرية لليابان واستراتيجيتها الأمنية الجديدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي "أنت قائد حقيقي وصديق حقيقي".

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الياباني عن العقيدة الدفاعية الجديدة التي أقرت في ديسمبر والتي تنص على زيادة هائلة في ميزانية الدفاع.

وقال إن من شأنها أن "تفيد قدراتنا على الردع والاستجابة".

وهذه هي الزيارة الأولى إلى واشنطن التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده رئاسة دول مجموعة السبع هذا العام.

وتأتي الزيارة في ختام جولة في أوروبا وأمريكا الشمالية شملت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

ومن المقرر أن يناقش بايدن وكيشيدا مجموعة من القضايا الدولية من بينها الحرب في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن قضايا متعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا.

كشفت طوكيو في ديسمبر عن إصلاح شامل لعقيدتها الدفاعية، شمل مضاعفة الإنفاق العسكري تقريبًا ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2027.

كذلك تعتزم الحصول على "قدرة للهجوم المضاد" من خلال الحصول على صواريخ بعيدة المدى، وهو تغيير رئيسي في البلد الذي يحظر دستوره السلمي الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية خوض الحروب.

ومن المنتظر أن يبرم رئيس الوزراء الياباني اتفاقية إطارية في مجال التعاون الفضائي مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في وقت لاحق "الجمعة".

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