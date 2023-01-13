مقتل ضابط بعد تعرضه للطعن في العاصمة المجرية

المصدر: أ ب

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لقي ضابط شرطة حتفه في العاصمة المجرية بعد تعرضه للطعن من قبل مهاجم مع ضابطين آخرين أثناء الاستجابة لبلاغ عبر الهاتف، حسبما ذكرت الشرطة المجرية الجمعة.

تلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر من يوم الخميس مفاده أن رجلاً كسر باب شقة مجاورة في الحي الحادي عشر في بودابست وكان يحاول الدخول.

حاول الضباط الذين استجابوا للاتصال اعتقال الرجل عندما هاجمهم، وطعن ثلاثة ضباط وهرب إلى الشارع.

قالت إدارة شرطة المدينة إن أحد الضباط أطلق رصاصة تحذيرية ثم أطلق النار على الرجل الهارب في ساقه. بعد ذلك تم احتجاز الرجل ونقله إلى المستشفى مع الضباط الجرحى.

توفي أحد الضباط، وهو سيرجنت ميجور يبلغ من العمر 29 عامًا في شرطة المنطقة 11 في بودابست، متأثرًا بجراحه في المستشفى، وفقًا لبيان للشرطة.

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