مسؤولون أوروبيون كبار يزورون أوكرانيا في الثاني من فبراير

المصدر: أ ف ب

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يزور أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية في الثاني من فبراير المقبل عشية قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ما أفادت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس.

ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من فبراير للبحث في الدعم المالي والعسكري.

وسبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أنّ القمة ستعقد في كييف، إلا أنّ المجلس الأوروبي لم يحدّد مكان انعقادها.

وأفادت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية دانا سينانت وكالة فرانس برس أنّ "نحو 15 مفوّضاً" أوروبياً من أصل 27 قد يزورون كييف للمشاركة في الاجتماع.

وأوضحت أنّ المفوضين الذين سيشاركون في الاجتماع هم الذين يتوّلون شؤوناً تهمّ أوكرانيا، مثل "القضايا المالية ومسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والطاقة"، مضيفة أنّ قائمة المشاركين لم تحدّد نهائياً بعد.

وشدّدت على أنّ الزيارة تعكس "حجم تحركنا مع أوكرانيا" ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا البلد.

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