مشرّعون يطالبون بايدن بإلغاء تأشيرة بولسونارو

المصدر: أ ب

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بعثت مجموعة مكونة من 46 نائباً ديمقراطياً برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالبه بإلغاء التأشيرة الدبلوماسية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة البرازيلية من قبل أنصاره.

وأكدت رسالة، اليوم، مسؤولية بولسونارو عن الفوضى، واستند المشرعون إلى مزاعمه بأن نظام التصويت الإلكتروني عرضة للاحتيال وعدم اعترافه بالهزيمة، ناهيك عن امتناعه عن مطالبة أنصاره باحترام النتائج.

وشدد النواب على ضرورة عدم توفير الولايات المتحدة مأوى لبولسونارو أو أي استبدادي يحرض على العنف ضد المؤسسات الديمقراطية.

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