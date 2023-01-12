مجلس النواب الأمريكي يشرع منع الصين من شراء نفط الاحتياطيات

المصدر: أ ب

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صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الجمهوريون، بمنع إرسال النفط من المخزون الطارئ للبلاد إلى الصين.

مشروع القانون من شأنه أن يمنع وزارة الطاقة الأمريكية من بيع النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي إلى شركات مملوكة للحزب الشيوعي الصيني أو تحت سيطرته.

مرر القانون بسهولة بعد تصويت 331 نائباً بنعم و97 بلا. وانضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين داعمين بالإجماع.

يقول الجمهوريون إن القانون سيساعد على إنهاء ما يصفونه "بإساءة استخدام الرئيس جو بايدن لاحتياطاتنا الاستراتيجية".

سحب بايدن 180 مليون برميل من الاحتياطي العام الماضي في محاولة لوقف ارتفاع أسعار البنزين بعد حظر على واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

ويقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يحاولون حل مشكلة من صنعهم.

يشار إلى أن الصين من بين عدد من الخصوم المحتملين الذين يشترون النفط الأمريكي بعد رفع الكونغرس بقيادة الجمهوريين حظراً على التصدير في عام 2015.

العام الماضي، انتهى الأمر بملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الأمريكي في الصين.

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