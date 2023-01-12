إصابة 15 شخصاً في حادث سير كبير بغرب اليابان

المصدر: د ب ا

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قالت السلطات المحلية إنه تم نقل نحو 15 شخصا للمستشفى، عقب وقوع حادث سير كبير اليوم الخميس شمل نحو 20 سيارة بالقرب من مخرج لطريق سريع بغرب اليابان.

ووقع الحادث نحو الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة كاشيهارا بمقاطعة نارا.

وقال رجال الإنقاذ إن الذين تم نقلهم للمستشفى أصيبوا بإصابات طفيفة.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن شاحنة صهريج، إحدى الشاحنات الثلاثة الثقيلة التي كانت على الطريق، اصطدمت بعدد من السيارات التي كانت متوقفة عند إشارة مرور.

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