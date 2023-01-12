البيت الأبيض يصدر بياناً حول صحة السيدة الأولى

المصدر: د ب ا

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قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن السيدة الأولى جيل بايدن "بخير" بعد خضوعها لعملية لإزالة نتوءين سرطانيين.

وتمكن الجراحون في مركز والتر ريد ناشونال العسكرية الطبية في بيثيسدا في ماريلاند من إزالة نتوء صغير فوق عينها اليمنى، بالإضافة إلى نتوء سرطاني آخر في صدرها، تم اكتشافه خلال خضوعها لفحص قبل العملية.

وقال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي كيفين أوكونر إنه تم إزالة جميع الأنسجة السرطانية من المنطقتين" اللتين أصبحتا خالتين من أي خلايا سرطانية بالجلد".

وأضاف " سوف نراقب عن كثب المنطقتين، ولكننا لا نتوقع الحاجة لإجراء مزيد من التدخلات الجراحية".

وقد عثر الجراحون على نتوء ثالث صغير فوق الجفن الأيسر لجيل بايدن خلال الإعداد للجراحة، وقد تم استئصاله بالكامل وإرساله للفحص.

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