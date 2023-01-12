موسكو تجدد انفتاحها على التفاوض مع كييف والغرب

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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بالتوازي مع إعلان موسكو انفتاحها على التفاوض مع كييف والغرب على حل يحقق أهدافها سلماً، أجرت روسيا تعيينات جديدة لقيادة قواتها المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات وتحقيق الأهداف سلمياً، مؤكداً أن هذا هو الخيار الأفضل. وقال للصحافيين: «لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشكلات عبر المفاوضات.

وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرائق السلمية والسياسية والدبلوماسية الخيار المفضل.

ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حالياً».

تعيينات جديدة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، جاء في بيان الوزارة: «في 11 يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائداً لمجموعة القوات المشتركة».

كما أشارت الوزارة إلى أن «نوابه (غيراسيموف) هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق الأول اليكسي كيم».

وأضاف البيان: «يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوع الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات».

ميدانياً، أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفجيني بريغوجين إن مقاتليه استولوا بالكامل على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا وقتلوا نحو 500 جندي موال لكييف.

وقبل ذلك بدقائق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمر في المدينة. وكان الكرملين دعا لعدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار. وقال المتحدث باسم الكرملين «دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية».

هجمات

وقالت القوات الأوكرانية إنها صدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات روسية قرب 13 منطقة. وطبقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، شنت القوات الروسية ست هجمات صاروخية و16 غارة جوية ونفذت أكثر من 50 هجوماً، باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم. إل. آر. إس)، والتي استهدفت البنية التحتية في مناطق خاركيف، ودونيتسك، وخيرسون.

وأضافت الهيئة إن التهديد بشن هجمات صاروخية وغارات جوية روسية مستمر على مختلف أنحاء أوكرانيا. وفي اتجاه «خيرسون»، شن الجنود الروس هجمات بالمدفعية عبر 12 منطقة.

في المقابل، شن سلاح الجو الأوكراني، في الساعات الـ24 الماضية، 14 هجوماً على مجموعات من الجيش الروسي، شملت أربع هجمات على مواقع لنظام الدفاع الجوي. وقصفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ والمدفعية ثلاثة مواقع قيادة وثماني مجموعات للقوات الروسية.

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