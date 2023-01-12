تعطل الرحلات الجوية بأمريكا بين «فني» و «سيبراني»

المصدر: واشنطن - وكالات

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أجبر عطل تقني هيئة الطيران المدني الأميركي على تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة من الولايات المتحدة موقتا صباح أمس، فيما استبعد البيت الأبيض فرضية وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أمس، استئناف الرحلات الجوية بعد خلل في نظام الحواسيب أدى إلى تعطيل جميع رحلات الطيران الداخلية، والتسبب بفوضى في مطارات البلاد، وقد وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح تحقيق في الحدث، فيما قال مسؤول في القيادة السيبيرانية الأمريكية إنه لو ثبت أن العطل «هجوم سيبراني»، فإنه سيعد «عملاً حربياً».

وقالت إدارة الطيران الاتحادي إن أول طائرات تقلع بعد تعليق الطيران انطلقت من أتلانتا بولاية جورجيا ومطار نيوآرك بولاية نيويورك.

إصلاح الخلل

وذكرت إدارة الطيران الاتحادي أنها تحرز تقدماً في إصلاح خلل في الحواسيب تسبب في تعليق حركة الطيران الداخلي على مستوى البلاد. وقالت إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران. وقال البيت الأبيض حتى مساء أمس إن سبب العطل لم يتضح بعد.

وأعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني «في هذه المرحلة» في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة.

مؤكداً إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات. وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة «أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفيدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفيدرالية تحديثاً للمعلومات بشكل منتظم».

عمل حربي

وقال مسؤول في القيادة السيبيرانية الأمريكية إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران «هجوم سيبراني»، فإنه سيعد «عملاً حربياً». ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يعد عملاً حربياً».

تعليق

وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها، حسبما ذكرت في بيان. وأضافت إنها «أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان».

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