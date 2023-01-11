هجوم إلكتروني يعطل بريد بريطانيا مؤقتاً

المصدر: أ ب

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أعلنت خدمة البريد البريطانية أنها تعرضت، اليوم، لحادث إلكتروني منعها مؤقتاً من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى.

وذكرت خدمة البريد الملكي البريطاني (رويال ميل)، عبر موقعها على الإنترنت، أن خدمات الصادر الدولية كانت تعاني من تعطل شديد في الخدمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت: «نحن غير قادرين مؤقتاً على إرسال العناصر إلى وجهات خارجية»، مضيفةً أنها أوصت العملاء بالاحتفاظ بالبريد الذين يريدون إرساله إلى خارج البلاد بينما تعمل الخدمة على حل المشكلة.

وأشارت الخدمة إلى أن بعض العملاء قد يواجهون تأخيراً أو تعطلاً للعناصر التي تم شحنها بالفعل للصادر.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية إنه على علم بالحادث، ويعمل مع البريد الملكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لفهم تأثير ذلك بشكل كامل.

وقالت خدمة البريد الملكي إن خدمات البريد الوارد إلى البلاد تعمل بتأخيرات طفيفة.

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