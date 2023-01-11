سيدة أمريكا الأولى تدخل المستشفى لإزالة تورّم

المصدر: أ ف ب

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توجهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم، من البيت الأبيض إلى مستشفى عسكري للخضوع لعملية جراحية بسيطة لإزالة تورّم جلدي.

وغادرت جيل برفقة زوجها الرئيس جو بايدن، على متن المروحية "مارين وان" إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني في ضواحي واشنطن.

وأكّد البيت الأبيض أنها ستخضع "لعملية جراحية.. في عيادة خارجية".

ويتم إجراء العملية بتخدير موضعي وتعتبر فعالة في القضاء على تكوينات سرطان الجلد إذا أجريت في وقت مبكر.

وسبق أن قالت فانيسا فالديفيا، المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأمريكي، نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور، إنه "أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تم اكتشاف تورّم صغير فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالته".

وجيل بايدن، البالغة 71 عاماً، هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة، تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً)، أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأمريكي.

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن، إذ إنّ هذا المرض العضال خطف ابنه بو في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه.

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