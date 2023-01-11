إحراق شرطي حتى الموت وسط مظاهرات مناوئة للحكومة في بيرو

المصدر: أ ب

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لقي شرطي حتفه حرقا على أيدي محتجين في إقليم بونو بدولة بيرو، ليرتفع عدد قتلى المظاهرات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو إلى 47، حسبما أعلنت السلطات الثلاثاء.

كان الشرطي خوسيه لويس سونكو كيسبي، 29 عاما، يقوم بدورية مع زميل له في مدينة جولياكا القريبة من الحدود مع بوليفيا مساء الاثنين، عندما هاجمهما حشد أشعل النار في سيارتهما، وفقا لتقارير الشرطة..

وقال رونالد فيلاسانتي توك، زميل كيسبي، إن نحو 350 متظاهرا "اعتدوا علينا جسديا".

نقل فيلاسانتي إلى مستشفى في ليما عقب إصابته بجروح في الرأس بعد تعرضه للاعتداء، وقال إنه لم يكن على علم بما حدث لزميله.

أكد رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا وفاة كيسبي خلال جلسة بالكونغرس، قائلا إن الشرطيين تعرضا لهجوم من متظاهرين.

وأضاف "الشرطة وصلت إلى موقع الحادث، ووجدت أن أحد الشرطيين تعرض للضرب والتقييد، والآخر، كيسبي، توفي للأسف. لقد احترق حيا في سيارة الشرطة."

أعلن أوتارولا حظر تجول لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في بونو، كما أعلن الحداد يوم الأربعاء.

ذكر مكتب أمين ديوان المظالم في بيرو إن 39 مدنيا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة منذ بدء الاحتجاجات أوائل ديسمبر بعد إقالة كاستيو، بالإضافة لوفاة سبعة في حوادث مرورية، ثم وفاة الشرطي كيسبي.

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