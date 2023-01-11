زوجة رئيس المكسيك تحرج بايدن.. فيديو

المصدر: البيان

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أحرجت زوجة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال ترحيبها به.

وقامت سيدة المكسيك الأولى، خلال لقاء جمع الرئيس المكسيكي وزوجته، بياتريس جوتيريز مولر، بالرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن، بمصافحة بايدن وسؤاله عن صحته.

وبينما كان بصدد الإجابة أشاحت بوجهها بعيدا عنه من دون سماع الإجابة، لتتحدث مع سيدة أمريكا الأولى، وسط ذهول بايدن، الأمر الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى المكسيك أول أمس الاثنين، للقاء رئيسها ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لمناقشة قضايا الهجرة وتهريب المخدرات والتغير المناخي والتجارة بين الدول الثلاث.

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