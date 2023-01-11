فيضانات عارمة تقتل 14 شخصاً في كاليفورنيا وتغمر عدداً من بلداتها.. فيديو

المصدر: وكالات

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أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية أول امس الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة، بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وجاء تحذير الإخلاء، الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق في مونتسيتو على تويتر، بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في يناير 2018.

وهطلت أمطار غزيرة الثلاثاء على كاليفورنيا، حيث أودت العواصف المتعاقبة بحياة 14 شخصًا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق بما فيها مونتيسيتو.

وقال مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم في بيان إن "العواصف الشتوية تسببت بمقتل 14 من سكان كاليفورنيا، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين".

وأضاف "لا تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعيا المواطنين إلى "التنبه واليقظة".

في مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات الاثنين ولا يزال مفقودًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مكتب المسؤول المحلي.

غمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس.

ما زالت المنطقة تتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياحًا شديدة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.

فيضانات عارمة تقتل 14 شخصاً في كاليفورنيا وتغمر عدداً من بلداتها.. فيديوhttps://t.co/pZRKPF7toN pic.twitter.com/d2XDxPSlyw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2023

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