الصين تعلق تأشيرات الكوريين الجنوبيين ردا على إجراءات من سول

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت الصين إصدار تأشيرات بغرض السياحة أو العمل للكوريين الجنوبيين اليوم الثلاثاء ردا على اشتراط سول تقديم المسافرين القادمين من الصين نتائج سلبية لاختبارات فيروس كورونا.

ذكر إشعار موجز، نشرته السفارة الصينية في سول على موقعها الإلكتروني، أن القرار سيطبق حتى ترفع كوريا الجنوبية "إجراءاتها التمييزية بشأن دخول الصينيين إلى أراضيها".

لم تفصح بيجين عن تفاصيل أخرى بشأن القرار على الرغم من تهديدها بالانتقام من الدول التي تطلب من المسافرين القادمين من الصين إظهار نتيجة اختبار سلبية خلال ثمان وأربعين ساعة قبلها.

واتهمت منظمة الصحة العالمية بيجين بحجب بيانات عن حالة تفشي الفيروس لديها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز