بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف

المصدر: (كاليفورنيا - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب عواصف تسببت في مقتل 12 شخصاً على الأقل خلال الأيام العشرة المنصرمة وقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات في الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن حالة الطوارئ تخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة من الكوارث وحشد موارد الطوارئ.

وفي الأسبوع الماضي، نتجت عن الطقس القاسي رياح عنيفة أطاحت بشاحنات وأغرقت شوارع بلدات صغيرة على ساحل شمال كاليفورنيا بالفيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل وشركة في في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، في وقت مبكر أمس، بحسب بيانات موقع باور أوتدج دوت يو.إس، بعدما عطلت عاصفة ضخمة الأسبوع الماضي الحركة على الطرق وأثارت سيولاً وانهيار صخور واقتلاع أشجار.

وقال الحاكم جافين نيوسوم في مؤتمر صحافي إن تقارير أفادت بمقتل 12 على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس في كاليفورنيا على مدى الأيام العشرة المنصرمة.

وثمة استعدادات في الولاية لأسبوع آخر من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات المحتملة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز