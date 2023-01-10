تنديد دولي باقتحام مقار السلطة في البرازيل

المصدر: أ ف ب

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اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو الأحد مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد.

في ما يأتي أبرز المواقف الدوليّة من الأحداث، التي تشهدتها البرازيل:

البرازيل

دان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اقتحام "مخرّبين فاشيّين" مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي. وقال لولا "سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا"، مشدّدًا على أنّ "الديمقراطيّة تضمن حرّية التعبير، لكنّها تتطلّب أيضًا احترام المؤسّسات".

وأضاف "ما فعله هؤلاء المخرّبون، هؤلاء الفاشيّون المتعصّبون... لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين موّلوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديمقراطيّة".

من جهته، قال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو إنّ "هذه المحاولة العبثيّة لفرض إرادة بالقوّة لن تسود".

الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم الذي شنّه مؤيّدون لبولسونارو بأنّه "شائن".

وكتب بايدن "أدين الاعتداء على الديمقراطيّة وعلى التداول السلمي للسلطة في البرازيل. المؤسّسات الديمقراطيّة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألّا تُقوَّض. إنّي أتطلّع إلى مواصلة العمل مع لولا".

وكتب وزير خارجيّته أنتوني بلينكن على تويتر أنّ "استخدام العنف لمهاجمة المؤسّسات الديمقراطيّة يبقى على الدوام أمرًا غير مقبول".

بدوره، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان "الولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل".

ودان بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم في بيان مشترك صدر الاثنين، قائلين "نحن بجانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديموقراطية" و"نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا".

الصين

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في إحاطته الإعلامية الدورية إن "الصين تتابع عن كثب وتعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفدرالية في البرازيل في الثامن من يناير".

وأضاف "نعتبر أن البرازيل، برئاسة لولا، ستصون الاستقرار الوطني واللحمة الاجتماعية"، واصفا البلد بـ "الشريك الاستراتيجي الكبير" للصين.

روسيا

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ندين بأشدّ العبارات أفعال المحرّضين على الاضطرابات وندعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا".

المكسيك

أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديمقراطيّة". وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدّميّة لبلاده والمكسيك والأمريكيّتين والعالم".

الأرجنتين

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إنّ "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابيّة".

تشيلي

قال الرئيس التشيلي غابريال بوريتش عبر تويتر إنّ "الحكومة البرازيليّة تحظى بدعمنا الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان والدنيء على الديمقراطيّة".

ودعت الحكومة التشيليّة من جهتها إلى عقد جلسة خاصّة للمجلس الدائم لمنظّمة الدول الأمريكيّة.

منظمة الدول الأمريكية

دان الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكيّة لويس ألماغرو "الاعتداء على المؤسّسات في برازيليا والذي يشكّل عملًا مرفوضًا واعتداءً مباشرًا على الديمقراطيّة". وكتب "هذه الأفعال لا تُغتفَر وهي فاشيّة بطبيعتها".

فنزويلا وكوبا وبوليفيا

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الجماعات الفاشيّة الجديدة" التي تسعى إلى إطاحة لولا.

من جهته، أبدى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تضامنه، ودان ما وصفها بأنّها أعمال مناهضة للديمقراطيّة تهدف إلى "إثارة الفوضى وعدم احترام الإرادة الشعبيّة".

بدوره، قال وزير خارجيّة بوليفيا روخيليو مايتا إنّ الأحداث في البرازيل أظهرت أنّ أمريكا اللاتينيّة تواجه تحدّيًا يتمثّل في "الدفاع عن ديمقراطيّاتنا عبر منع انتصار خطاب الكراهية".

كندا

دانت كندا بشدّة الأحد اقتحام أنصار لبولسونارو مقارّ السلطة في برازيليا، مؤكّدةً "دعمها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسّسات الديمقراطيّة في البرازيل".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إنّ "احترام الحقّ الديمقراطي للناس أمر بالغ الأهمّية في أيّ ديموقراطيّة، بما في ذلك بالبرازيل".

الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس المجلس الأوروبّي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقارّ الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا. وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديمقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".

وعبّر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن التأييد نفسه، قائلًا إنّه شعر بـ"الذهول" جرّاء أعمال "المتطرّفين العنيفين". وكتب "الديمقراطيّة البرازيليّة ستسود على العنف والتطرّف".

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّها "قلقة جدًّا". وكتبت على تويتر "الديمقراطيّة يجب أن تُحترم دائمًا"، مضيفة أنّ البرلمان الأوروبي يقف "بجانب" لولا "وكلّ المؤسّسات الشرعيّة والمنتخبة ديمقراطيًّا".

ألمانيا

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة الهجوم "غير المقبول" على الديمقراطية.

وأضاف أن الحكومة الألمانية "تقف بجانب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا".

فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام المؤسّسات الديمقراطيّة" في البرازيل، مشدّدًا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لولا.

بدورها، قالت الخارجيّة الفرنسيّة إنّ باريس تدين بـ"أشدّ العبارات" أعمال العنف ضدّ المؤسّسات الديمقراطيّة في البرازيل.

من جهته، اتّهم المرشّح الرئاسي السابق، اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، عبر تويتر، "اليمين المتطرّف" البرازيلي بـ"محاولة الانقلاب ضدّ الرئيس اليساري الجديد لولا، على شاكلة ما فعله ترامب".

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني على تويتر إنّ الهجوم الذي شهدته البرازيل "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين". وأضافت الزعيمة اليمينيّة المتطرّفة أنّ هجومًا كهذا على مقارّ حكوميّة "غير مقبول ولا يتوافق مع أيّ شكل من أشكال المعارضة الديمقراطيّة". ودعت إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها"، مبدية تضامنها مع المؤسّسات البرازيليّة.

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنّه يدعم "الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا" في البرازيل، مندّدًا بـ"تصرّفات المجموعات التي تُعارض النتائج الشرعيّة".

البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس "أفكر في الأزمات السياسية المختلفة في عدة دول في القارة الأمريكية، مع حزمة من التوترات وأشكال العنف التي تزيد من حدة الصراعات الاجتماعية".

"أفكر بشكل خاص في ما حدث مؤخرًا في البيرو وهذه الساعات الأخيرة في البرازيل".

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