في أهم صفقة منذ 30 عاماً.. كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية اف-35

المصدر: أ ف ب

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أكدت الحكومة الكندية الاثنين شراء 88 مقاتلة أمريكية من طراز اف-35 لتجديد أسطولها القديم بمبلغ قيمته 19 مليار دولار كندي (13,2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاما.

وكانت اوتاوا كشفت عن هذه الصفقة في مارس الماضي.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحافي "يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ".

وأضافت "حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي".

ينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي "لوكهيد مارتن" و"برات اند ويتني" الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

في الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات اف-35 التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا.

غالبا ما تشتري كندا معدات عسكرية أمريكية، مما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي والمنظمة الدفاعية في أمريكا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعد في 2015 لدى وصوله إلى السلطة بعدم شراء مقاتلات اف-35 الامريكية الصنع بسبب سعرها المرتفع.

وقالت أنيتا أناند الاثنين "أؤكد أن كندا تشتري أفضل مقاتلة في السوق بأفضل سعر".

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