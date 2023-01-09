نقل بولسونارو إلى مستشفى في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

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أُدخل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل اليوم، غداة اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نُقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.

وكتبت ميشيل بولسونارو على "إنستغرام": "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى، بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018" خلال حملته الرئاسية.

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