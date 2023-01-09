المصدر: د ب أ

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أجمعت تقارير إعلامية على أن بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وذكرت محطة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، استناداً إلى معلومات لديها، أن لندن تفكر في إرسال ما يصل إلى عشر مركبات طراز تشالنغر2 إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.

وأضافت المحطة أن هناك نقاشات جارية بالفعل حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ونقلت عن "مصدر أوكراني" قوله إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشجع دولاً أخرى على توريد دبابات قتالية.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أيضاً، استناداً إلى معلومات لديها، أن لندن كانت "أعلنت بشكل غير ملزم" داخل دائرة الداعمين الغربيين لأوكرانيا عن توريد محتمل لأكثر من 12 مركبة طراز تشالنغر2.

وقالت المجلة إن من المرجَّح ألا يتم طرح القرار رسمياً إلا خلال لقاء آخر للمجموعة المعروفة باسم مجموعة رامشتاين والمقرر عقده في العشرين من الشهر الجاري في القاعدة العسكرية الأمريكية بمدينة رامشتاين الألمانية.

من جانبها، رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق مبدئياً على التقارير، وقالت إن بريطانيا قدمت حتى الآن أكثر من 200 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا من بينها أنظمة دفاع جوي طراز ستورمر.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بتزويدها بدبابات قتالية غربية، ولاسيما دبابات ليوبارد الألمانية.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، أنها قررت توريد نحو 40 ناقلة جند مدرعة طراز "ماردر".

ولا تزال ألمانيا تشهد نقاشاً في أعقاب هذا القرار حول إمكانية توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

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