«كراماتورسك».. رد روسيا الانتقامي على «ماكيفكا»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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وضعت الهدنة الروسية أوزارها بعد انقضاء الـ 33 ساعة، وعاد الكلام للقصف المتبادل في الميدان الأوكراني. وقالت روسيا إن قواتها نفذت ضربة انتقامية وقتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني، رداً على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار عسكرية مؤقتة قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل 89 جندياً روسياً وإصابة عشرات آخرين.



ولم تعلق أوكرانيا على قول روسيا، لكن وكالة رويترز نقلت عن رئيس بلدية كراماتورسك، البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا التي أكدت روسيا استهدافها، قوله في وقت سابق أمس عبر «فيسبوك»، إنه لم يسقط قتلى في هجوم استهدف مباني في البلدة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاماً لهجوم مميت شنته أوكرانيا على ثكنة للقوات الروسية في ماكيفكا الواقعة بجزء من منطقة دونيتسك تسيطر عليه قوات موسكو وقُتل فيه 89 جندياً روسياً.



وقالت الوزارة في بيان، إنها استخدمت معلومات استخباراتية موثوقة لاستهداف القوات الأوكرانية. وأضافت أن أكثر من 700 جندي أوكراني كانوا في نزل بينما كان في آخر ما يزيد على 600. وتابعت: «نتيجة للهجمة الصاروخية الضخمة على هاتين النقطتين المؤقتين لنشر وحدات الجيش الأوكراني، قتل أكثر من 600 جندي أوكراني».



وإن كان ذلك حقيقياً، فستكون أكبر خسارة في أرواح الجنود الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



قصف مكثف



من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية: «قواتنا التزمت بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد خلال المدة المحددة، بينما واصل الجانب الأوكراني شن قصف مكثف على المواقع الروسية»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأعلنت الوزارة مقتل نحو 190 مسلحاً أوكرانياً في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية بعد انتهاء الهدنة المعلنة من جانب روسيا. وقالت، إن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد في خاركوف ودونيتسك.



وأشارت إلى أنه «في اتجاه دونيتسك، أحبطت الضربات المدفعية الروسية محاولة أوكرانية للهجوم المضاد على المواقع الروسية وتم القضاء على ما يصل إلى 70 مسلحاً أوكرانياً». وتابعت: «في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط أعمال مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 40 عسكرياً أوكرانياً».



قصف خيرسون



واتهم الحاكم العسكري في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، القوات الروسية بقصف مدينة خيرسون. وقال ياروسلاف يانوشيفيتش على قناة تيلغرام، إنه لم تقع خسائر بشرية بسبب القصف، الذي وقع بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الليل (21.00 بتوقيت غرينتش).



ووفقاً للسلطات الأوكرانية، هاجمت القوات الروسية مواقع عدة، ويشمل ذلك مدينة زاباروجيا وقرى في منطقة دنبروبيتروفسك.

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