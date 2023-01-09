حادثان مروريان داميان في السنغال وكينيا

المصدر: داكار، كمبالا- وكالات

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أدى حادثان مروعان أمس، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في السنغال وكينيا. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات نتيجة تصادم حافلتين في منطقة كافرين وسط السنغال، فيما لقي 21 شخصاً حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية أن الحادث وقع قرب بلدة سيكيلو أمس، عندما اصطدمت حافلتان، واحدة قادمة من العاصمة داكار والأخرى من مدينة كيدوجو، على طريق كافرين - تامبا السريع.

وأكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، عبر «تويتر»، عدد القتلى، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين، حيث سيعقد مجلساً وزارياً مشتركاً «لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن السلامة على الطرق والنقل العام للركاب»، بحسب صحيفة «لوسولي» السنغالية.

حادث نيروبي

وفي حادث آخر، لقي 21 شخصاً حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، بحسب ما أعلنت الشرطة أمس، في مأساة جديدة تضاف إلى حوادث طرق دامية سُجلت مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا إن غالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين. وكانت الحافلة غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم. وأصيب 49 شخصاً بجروح، حسبما قال تايتيكا.

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