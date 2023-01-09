زلزال فانواتو 7 درجات والمحيط «هادئ»

المصدر: دبي - البيان، عواصم- وكالات

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ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، أمس، ما تسبب بإطلاق تحذير من وقوع تسونامي في المنطقة لفترة وجيزة، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل، وشركة في جميع أنحاء الولاية، وتحطيم الفيضانات في أستراليا الرقم القياسي، مؤشرات على أحوال جوية عاصفة مرشحة للتصاعد.

وأعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع قرابة الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (12,30 ت غ) على عمق 27 كلم فقط، وفق المعهد، وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري. وصدر تحذير من وقوع تسونامي في فانواتو وكاليدونيا الجديدة وجزر سليمان، لكن ألغي بعد نحو الساعة والنصف من وقوع الزلزال.

ونصحت السفارة الفرنسية في فانواتو المواطنين بالابتعاد عن الشاطئ، وذلك في منشور على «فيسبوك»، وأفاد الأهالي في تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عن وقوع أضرار، وكتب أحدهم على فيسبوك «زلزال كبير»، مضيفاً: «أشياء كثيرة تكسرت».

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا عدم وجود خطر تسونامي.

كهرباء كاليفورنيا

في ولاية كاليفورنيا الأمريكية انقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل، وشركة في جميع أنحاء الولاية، مع استعدادها لأسبوع آخر من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، والفيضانات المحتملة، مع توقعات بأن تكون موجة الطقس الأسوأ اليوم وغداً.

ومنذ أواخر ديسمبر تعرضت كاليفورنيا لموجات من العواصف، وتيارات كبيرة من الرطوبة، تتصاعد من المحيط الهادئ، والتي تجلب أمطاراً غزيرة وثلوجاً، وتزيد من خطر الانهيارات الطينية وانقطاع التيار الكهربائي عند هبوطها، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، أمس.

ومن المحتمل أن تكون تلك التقلبات قد تسببت في أضرار تزيد على مليار دولار حتى الآن، مع توقعات باستمرار ذلك في الارتفاع، وفقاً لتقدير شركة «أكو ويزر»، ولقي خمسة أشخاص- على الأقل- حتفهم حتى الآن.

فيضانات قياسية

وفي أستراليا حطمت الفيضانات الرقم القياسي في شمال غرب البلاد، ما أدى إلى عزل بلدات عدة مع استمرار الأحوال الجوية السيئة، التي بدأت قبل أيام، وذلك بحسب هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية. وذكرت الأرصاد الجوية أن هطول الأمطار خف مع تحول الإعصار السابق «ايلي» شرقاً إلى الإقليم الشمالي، لكنها حذرت في الوقت ذاته من استمرار حدوث فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.

وفي السياق ذاته، قالت السلطات: إن الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ الولاية، بينما وصفها رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، أمس السبت، بأنها مدمرة وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية، وأشارت السلطات إلى أنه تم استخدام طائرات قوات الدفاع الأسترالية، لمساعدة البلدات المتضررة من الفيضانات.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينغ، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضرراً، مع نقل الإمدادات جواً، بسبب الطرق التي غمرتها مياه الفيضانات.

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