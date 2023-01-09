«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع «الجمعية الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بالدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية، الذي عقد أمس، بمدينة أنطاليا التركية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ومناقشة وإقرار مشروعات قرارات لجنة الشؤون السياسية المدرجة على جدول أعمال الجمعية، التي تتناول قراراً حول «نحو برلمان آسيوي»، وقرار الحوكمة الرشيدة، وقرار سيادة القانون والتمكين القضائي، وقراراً بشأن الممارسات البرلمانية الجيدة، وقراراً بشأن بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، وقراراً بشأن البرلمانات والحكومات الآسيوية معاً من أجل الازدهار في آسيا.

كما ناقشت اللجنة مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، ومشروع قرار بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، ومشروع قرار بشأن تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الأطراف وتعزيزها.

«الشيوخ» الباكستاني

في الأثناء، بحث وفد الشعبة البرلمانية مع السيناتور نزهة صادق، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، وذلك على هامش مشاركة الشعبة في اجتماعات الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في أنطاليا، بحضور عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات وباكستان، والتأكيد على أهمية التعاون بين المجلسين خلال اجتماعات الجمعية، بما يخدم المصالح المشتركة للبرلمانين والبلدين الصديقين، وأهمية توحيد المواقف والرؤى خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وعقد اجتماعات ثنائية تنسيقية على هامش المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز