أربعون قتيلاً وعشرات الجرحى في حادث تحطم حافلة في السنغال

المصدر: أ ب

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لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في حادث تحطم حافلة بوسط السنغال، حسبما قال رئيس السنغال اليوم الأحد.

وقال رئيس السنغال ماكي سال في تغريدة على تويتر إن الحادث وقع في قرية جنيبي بمنطقة كافرين في حوالي الساعة 3:30 صباحا.

وأضاف: "إنني حزين للغاية لحادث الطريق المأساوي الذي وقع اليوم في جنيبي والذي تسبب في مقتل 40 شخصًا والعديد من الإصابات الخطيرة. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن الرئيس السنغالي الحداد ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين وقال إنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق.

وقال المدعي العام الشيخ دينغ إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 1 عندما انفجر إطار حافلة عامة وانحرفت عبر الطريق واصطدمت بحافلة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس. وأوضح أن 78 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

وتُظهر صور الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي حافلتين متضررتين وأثار حطام على طول الطريق.



في عام 2017، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا عندما تحطمت حافلتان أيضًا. كان العديد من هؤلاء الأشخاص متجهين نحو مدينة توبا بوسط البلاد لأداء فريضة الحج السنوية.

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