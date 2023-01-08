على طريقة أتباع ترامب.. مؤيدو بولسونارو يقتحمون الكونغرس البرازيلي

المصدر: أ ب

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اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مقر الكونغرس في العاصمة اليوم، وتسلقوا سطحه وكسروا زجاج نوافذه.

وتجمع متظاهرون آخرون خارج القصر الرئاسي والمحكمة العليا، برغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد تمكنوا من اقتحام المباني أم لا.

تأتي هذه الحوادث، التي أعادت إلى الأذهان غزو مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، بعد أسبوع واحد فقط من أداء الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين في الأول من يناير.

ويحتج أنصار بولسونارو على فوز لولا في الانتخابات منذ 30 أكتوبر، حيث أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في مركبات وتجمعوا خارج المباني العسكرية، وطالبوا القوات المسلحة بالتدخل.

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