زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

المصدر: وام

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ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ اليوم، وذلك بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ووقع الزلزال قرابة الساعة (12,30 ت غ) على عمق 27 كلم فقط، وفق المعهد وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري.

وصدر تحذير من وقوع تسونامي في فانواتو وكاليدونيا الجديدة وجزر سليمان، لكن ألغي بعد حوالى الساعة والنصف من وقوع الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في هاواي إن أمواج تسونامي يصل ارتفاعها من 0,3 إلى متر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فانواتو.

وأضاف أن أمواجا يقل ارتفاعها عن 30 سم ممكنة في كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان.

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